Полиция предупредила воронежцев о новой схеме мошенников, вовлекающих своих жертв в террористические акции

Телефонные мошенники пытаются сделать их воронежцев террористов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Правоохранители предупредили воронежцев о новой схеме телефонных аферистов, которые делают из своих жертв диверсантов и террористов. Большинство звонков поступает с территории Украины, цель дистанционных мошенников не только выманить деньги, но и вовлечь обманутых воронежцев в совершение диверсий и террористических актов. Как правило, аферисты начинают разговор, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с банковского счета воронежцев, попытках взять от их имени кредит. После того, как обманутые люди лишаются средств, злоумышленники пытаются толкнуть легко поддающихся влиянию жертв на тяжкое преступление.

- Незнакомцы предлагают отомстить аферистам, укравшим деньги, или оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры, - сообщили в МВД России. - Мошенники стали массово использовать этот прием в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные аферисты находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв - люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как «расходный материал» в преступлениях.

Полицейские предупреждают, что участились случаи прямого обращения неизвестных с предложением совершить диверсию или теракт за вознаграждение.

- Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта, - отмечают силовики. – При обращениях совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия, помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты законодательство квалифицирует как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Если вам позвонили с подобным предложением, сразу же сообщите о случившемся в полицию.