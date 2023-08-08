Жителя Воронежской области отправили в колонию строгого режима за повторную пьяную езду

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Грибановский райсуд отправил 58-летнего жителя Терновского района в колонию строгого режима за повторную пьяную езду.

Мужчина 7 июня совершил ДТП, управляя мотоциклом. Прибывшие инспекторы ДПС установили у водителя состояние алкогольного опьянения. Когда его привезли в дежурную часть ОМВД, при проверке по базам установили, что в 2021 году он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение, тогда алкотестер выявил у него 0,768 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Суд в 2021 году лишил мужчину прав на управление транспортными средствами на два года.

Поскольку правонарушитель снова сел за руль мотоцикла в состоянии опьянения, имея судимость за совершение данного вида преступления, суд назначил назначил ему реальный срок - два года в колонии строгого режима.