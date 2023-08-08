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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:00

Глава Следкома заинтересовался делом о халатности воронежских медработников

Воронежская семья пожаловалась на результаты экспертизы в отношении их несовершеннолетней дочери-инвалида
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: "КП" Архив

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о халатности медицинских работников в Воронежской области.

Воронежская семья через СМИ обратилась к руководству ведомства: родители не согласны с процедурой проведения экспертизы в отношении их несовершеннолетней дочери-инвалида - они полагают, что вместо определения состояния здоровья ребенка эксперты пытались определить социальный статус семьи.

Глава Следкома поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о расследовании уголовного дела, установленных обстоятельствах и проверке фактов, озвученных воронежцами. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК России, сообщили в ведомстве.