Глава Следкома заинтересовался делом о халатности воронежских медработников

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о халатности медицинских работников в Воронежской области.

Воронежская семья через СМИ обратилась к руководству ведомства: родители не согласны с процедурой проведения экспертизы в отношении их несовершеннолетней дочери-инвалида - они полагают, что вместо определения состояния здоровья ребенка эксперты пытались определить социальный статус семьи.

Глава Следкома поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о расследовании уголовного дела, установленных обстоятельствах и проверке фактов, озвученных воронежцами. Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК России, сообщили в ведомстве.