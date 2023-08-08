Под Воронежем «Мазда 3» насмерть сбила женщину

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Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии с погибшей женщиной, которая произошла в Воробьевском районе вечером 7 августа.

Около 20.00 в селе Мужичье, по предварительным данным полиции, 36-летний водитель «Мазды 3» сбил пешехода посередине проезжей части. В результате ДТП 55-летняя пострадавшая скончалась на месте аварии до приезда "скорой".

В Воронежской области за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, в них пострадали 15 человек и пятеро погибли. Сайт VRN.KP.RU писал об аварии с тремя погибшими в Бобровском районе