В Воронеже стал известен ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии августа в Воронеже. Аналитики портала SuperJob выделили ТОП-5 достойных предложений с приличной зарплатой.

Больше всего готовы платить водителю категории «Е» - 160 тыс рублей, плюс обучение, медосмотры, оформление карты тахографа, спецодежда и питание.

На втором месте вакансия мастера-консультанта с зарплатой от 80 тыс рублей. Работодатель обещает обучение и обеспечивает спецодеждой. От 80 тыс рублей может получить и мастер технолог сварочного участка.

Категорийному менеджеру предлагают зарплату до 100 тыс рублей, а региональному менеджеру по продажам - от 70 тыс рублей.