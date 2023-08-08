В ДТП, создавшем пробки на Левом берегу Воронежа, погиб мотоциклист

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Стали известны подробности аварии, собравшей вечером 7 августа огромную пробку на Левом берегу Воронежа.

По данным полиции, около 18.05 на ул. Богдана Хмельницкого 52-летний водитель мотоцикла DERBI Senda, следовавший со стороны улицы Артамонова в направлении улицы Новый Быт, выехал на встречку, где столкнулся по касательной с «Тойотой Камри», а потом – в лобовую с «Тойотой Литайс».

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД уточняют причины произошедшего.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об аварии с тремя погибшими в Бобровском районе