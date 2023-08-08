Воронежские врачи рассказали о состоянии крымчанина, избитого охранником клуба

Пострадавшего "скорая" отвезла в больницу Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стало известно состояние 22-летнего крымчанина, избитого 5 августа охранником воронежского клуба.

- Молодой человек проходит лечение в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. В ближайшее время планируется выписка пациента, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ЧП произошло в субботу около девяти часов вечера у входа в клуб «Сто ручьев» на улице Кирова. По словам очевидцев, охранник развлекательного заведения избил молодого человека, в результате чего парень упал и ударился головой, его увезли на "скорой" в больницу. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.