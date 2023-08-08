Под Воронежем в столкновении ГАЗ с КамАЗом погибли три человека

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Под Воронежем сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с тремя погибшими, которое произошло вечером 7 августа в Бобровском районе.

Около 23.00 на 32-м километре автодороги «Анна-Бобров» 22-летний водитель «ГАЗ» при встречном разъезде выехал на встречную полосу, где столкнулся с седельным тягачом КамАЗ с полуприцепом.

Водитель автомобиля «ГАЗ» и два его пассажира, личности которых еще не установили, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель КамАЗа получил травмы, его "скорая" доставила в Бобровскую райбольницу.