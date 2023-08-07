Больше 1700 воронежцев пострадали от укусов клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские врачи с начала года зарегистрировали 1701случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. В нашем регионе укус клеща может вызвать иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), лихорадку КУ.

Для снижения риска заражения болезными, передаваемыми клещами, ежегодно на территории Воронежской области в местах отдыха населения проводят обработки с последующим контролем их эффективности.

На 7 августа обработаны 1217,7 га мест массового отдыха. Эффективность обработок составила 100% (клещи на обработанных территориях не обнаружены).

Снятого клеща можно отнести на исследование в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводятся по адресу г. Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.