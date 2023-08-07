В Воронеже из-за серьезного ДТП образовались огромные пробки

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже на виадуке на улице Богдана Хмельницкого произошла серьезная авария. Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры с места, на которых показаны последствия ДТП. Судя по ним, участником ДТП стал мотоциклист. На место прибыла скорая помощь.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», из-за аварии в обоих направления от виадука образовались огромные заторы – в сторону Отрожки и в сторону Ленинского проспекта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».