Экс-директора воронежского филиала вуза будут судить за взятки от студентов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении бывшего директора воронежского филиала высшего учебного заведения. Его обвиняют в двух фактах получения взятки от студентов.

В основу уголовного дела легли материалов ГУ МВД России по Воронежской области, поступившие в СУСК в апреле 2023 года.

Следствие выяснило, что в период со 2 февраля 2018 года по 20 мая 2021 года бывший директор воронежского филиала высшего учебного заведения города Воронежа лично и через посредника получил от двух студентов взятки на общую сумму свыше 390 тысяч рублей за внесение положительных отметок по зачетам и экзаменам, а также за ликвидацию задолженностей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и дал показания. В основу доказательной базы легли показания свидетелей, протоколы следственных действий и иные материалы уголовного дела.

Теперь судьбу мужчины решит суд, куда направляются материалы уголовного дела.