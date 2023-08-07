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НовостиОбщество7 августа 2023 15:18

В воронежском Борисоглебске заработало колесо обозрения

Открытие аттракциона состоялось 5 августа
Ирина КАЗАНИНА
Фото администрации Борисоглебска

Фото администрации Борисоглебска

Фото: Предоставлено

В Борисоглебске Воронежской области запустили колесо обозрения. Открытие аттракциона приурочили к Всероссийскому фестивалю 5 августа.

В первый день работы на колесе покатались около 200 человек, сообщили в администрации города. Каждая кабинка оснащена кондиционером и имеет обзор на 360 градусов. Новый аттракцион в борисоглебском парке культуры и отдыха установили взамен старого, у которого истек срок эксплуатации.

Проект установки нового колеса победил в конкурсе Минстроя в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали более 11 тысяч человек из 12,6 тысячи участников.