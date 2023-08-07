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НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:36

В Воронежской области из больницы пропал 39-летний мужчина

Жителя воронежской Россоши ищут с 3 августа
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт" Воронежской области в "ВК"

Фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт" Воронежской области в "ВК"

Фото: Предоставлено

Воронежские поисковики обратились за помощью в розыске 39-летнего Кулумбегова Даниэла Петровича. Мужчина проживает в Россоши, но находился на лечении в селе Верхняя_Байгора Верхнехавского района Воронежской области.

3 августа он пропал из стационара и больше о нем ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, карие глаза. В день исчезновения он был одет в красную футболку с синим рисунком на груди, джинсовые шорты и чёрные шлёпанцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.