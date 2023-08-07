Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке Кремля

Наша золотая команда. Фото: cspsk-vrn.ru

5 и 6 августа в Москве в открытом бассейне Москомспорта прошли всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Кремля». В них участвовали только кандидаты в спортивную сборную команду России.

- Воронежскую область на турнире представляли три спортсмена. На трехметровом трамплине Елена Черных завоевала серебро, а Геннадий Фокин - бронзу, Роман Ларин стал третьим на десятиметровой вышке. В командных соревнованиях наша команда завоевала золото. Четвертой была «легионерка» - прыгунья из Москвы, студентка Академии спорта Екатерина Беляева, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области.

На церемонии награждения Елены Черных был легендарный Дмитрий Саутин. Фото: cspsk-vrn.ru