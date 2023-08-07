Неизвестные украли больше 6 тысяч рублей с потерянной в Воронеже карты

Женщина не сразу обратилась в банк Фото: из архива «КП»

Больше 12 тысяч рублей, хранящихся на пластиковых картах, лишились за сутки жители Воронежской области.

Как рассказали в ГУ МВД по области, с заявлением в полицию обратилась 25-летняя жительница Воронежа. Женщина сообщила, что делала покупки в торговом центре на улице 20-летия Октября и обнаружила пропажу своей банковской карты. Решив, что просто забыла карту дома, она не стала ее блокировать, надеясь в скором времени найти. Но через несколько дней в приложении банка женщина обнаружила списание денег с ее счета. Тогда потерпевшая поняла, что её карта утеряна, а нашедший тратит ее деньги на собственные нужды. К тому моменту с карты пропали 6 587 рублей.

В полиции по заявлению потерпевшей возбудили уголовное дело по статье «кража». Оперативники начали поиск подозреваемых.

В полиции напомнили, что если вы обнаружили утерянную кем-то банковскую карту, то необходимо, прежде всего, сообщить в банк, который выпустил карту. Расскажите, что нашли чужую карту, назовите 16-значный номер с лицевой стороны. Далее - работа оператора. Он свяжется с владельцем, попросит уточнить информацию, банк заблокирует утерянную карту и выдаст новую.