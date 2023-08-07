Воронежские легкоатлеты завоевали на чемпионате России пять медалей

Светлана Аплачкина завоевала на чемпионате России в Челябинске два золота. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина завоевала свою вторую золотую медаль на чемпионате России в Челябинске. На этот раз на дистанции 1500 метров. Светлана на финишной прямой сначала бежала вместе с Александрой Гуляевой (Москва, Ивановская область), но потом резко прибавили и обогнала соперницу.

Победный финиш Светланы Аплачкиной на 1500 метров. Фото: cspsk-vrn.ru

Итоговое время Аплачкиной – 4.15,24 секунды, у Гуляевой – 4.15,92. Третьей стала Любовь Дубровская (Санкт-Петербург, Тамбовская область). Ее результат – 4.17,92 сек.

Напомним, Светлана Аплачкина ранее выиграла забег на 5000 метров. Также в активе сборной Воронежской области золото Эмилии Тангары на дистанции 400 метров с барьерами. Есть у наших спортсменов и две бронзы. Их завоевали Алина Бозюкова в беге на 100 метров с барьерами и Юрий Ожгибесов в прыжках в длину.

Эмилия Тангара на высшей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Бронзовая попытка Юрия Ожгибесова. Фото: cspsk-vrn.ru

Совсем немного до пьедестала не дотянули Ирина Баулина — 4 место в беге на 400 метров с барьерами, Доронин Владислав – 5 место на 200-метровке.

Уже совсем скоро, 17-18 августа нашим спортсменам предстоит еще один крупный старт - финал всероссийской серии «Королева спорта».