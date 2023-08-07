В Воронежской области жена воткнула мужу нож в живот и вызвала скорую

Теперь буяна-алкоголика будут лечить, а ранившую его жену теоретически могут посадить на десять лет. Фото: из архива «КП»

На днях в дежурную часть отдела МВД России по Бутурлиновскому району позвонили врачи местной больницы и рассказали, что к ним привезли 37-летнего мужчину с ножевым ранением передней брюшной стенки. Его госпитализировали. Полицейские выяснили, что мужчина ранила жена во время семейной ссоры.

Стражи порядка приехали в один из домов по улице Советской села Сериково, откуда доставили в больницу раненого, и задержали его жену. 31-летняя женщина признала свою вину. Она рассказала, что в тот день ее муж, ведущий антиобщественный образ жизни, весь день выпивал, пока она занималась хозяйством и тремя их детьми. К вечеру супруг в очередной раз начал буянить, поднимать на нее руку и нецензурно оскорблять, обвиняя в изменах.

Женщина отправила детей к своей сестре, а сама попыталась успокоить мужа. Однако нетрезвый супруг, не желая слушать ее объяснения, бросился на нее с ножом. Женщина сумела выхватить это холодное оружие и пырнула им мужа в живот. Потом стала перевязывать рану и вызвала скорую.

- Во время обыска полицейские изъяли нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, грозящее женщине, - десять лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.