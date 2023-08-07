Автовоз с китайскими машинами съехал в кювет под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В соцсетях опубликовали видео момента опрокидывания фуры, которая перевозила китайские автомобили OMOD. Авария произошла вечером 6 августа на трассе М-4 «Дон» в Лосево.

На кадрах видно, как грузовик сначала едет по трассе. Затем в него врезается легковушка, водитель которой не видел большегруз из-за другой машины при повороте налево. Грузовик от удара попросту съехал с дороги и опрокинулся. Новенькие авто посыпались.

Ранее, как писал, сайт КП, в Богучарском районе погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в стоящую фуру.