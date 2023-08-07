Воронежские борцы завоевали две бронзы на международном турнире в Сербии

Савелий Борисов в схватке за третье место победил белорусского борца. Фото: cspsk-vrn.ru

В субботу, 5 августа, в столице Сербии Белграде прошел международный турнир по греко-римской борьбе памяти Любомира Ивановича. В соревнованиях участвовали спортсмены из Китая, Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Кыргызстана. Приехали туда и борцы из России и Беларуси, выступавшие под нейтральным статусом.

Россияне на турнире в Сербии завоевали восемь медалей. От Воронежской области выступали представители спортшколы олимпийского резерва № 10. Они сумели пополнить копилку сборной страны двумя бронзовыми наградами.

Нарек Оганян выиграл два поединка у борцов из Венгрии и Хорватии. В третьей схватке со спортсменом из Сербии он тоже лидировал со счетом 4:1. Но из-за технических неполадок (на два часа выключился свет) во втором периоде не было видно ни счета, ни времени. И секунданты, и спортсмен думали что он проигрывает, так как было много спорных судейских моментов. Пытаясь заработать победные баллы, Оганян в итоге уступил будущему победителю соревнований и занял третье место.

Нарек Оганян на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Савелий Борисов в упорном поединке проиграл трехкратному победителю первенства мира из Венгрии. А в поединке за третье место взял верх над соперником из Белоруссии с уверенным перевесом - 9:2.

Савелий Борисов на третьей ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Турнир в Белграде был отборочным на чемпионат мира, у воронежских спортсменов есть все шансы побороться и там.