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НовостиОбщество7 августа 2023 11:35

Воронежцев приглашают на День памяти Василия Пескова

Традиционное мероприятие пройдет в Воронежском заповеднике
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото с сайта Воронежского заповедника

Фото: Предоставлено

12 августа в годовщину смерти Василия Пескова с Воронежском заповеднике состоится традиционное мероприятие – День памяти журналиста и фотографа.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 на территории Центральной усадьбы

В программе Дня памяти Василия Пескова:

Знакомство с мемориальным комплексом журналиста - памятная табличка РГО, памятник, мемориальный музей, а также возложение цветов к памятнику.

С 9:45 – 10:30 гостей ждет экскурсия по музею Василия Пескова. В программе конференции вступительное слово директора Воронежского государственного заповедника Тарасова А.А., доклады о жизни Василия Пескова и его творчестве, воспоминания друзей и учеников, а также документальный фильм о поездке журналиста на Камчатку.