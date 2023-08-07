Воронежцев приглашают на День памяти Василия Пескова

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

12 августа в годовщину смерти Василия Пескова с Воронежском заповеднике состоится традиционное мероприятие – День памяти журналиста и фотографа.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 на территории Центральной усадьбы

В программе Дня памяти Василия Пескова:

Знакомство с мемориальным комплексом журналиста - памятная табличка РГО, памятник, мемориальный музей, а также возложение цветов к памятнику.

С 9:45 – 10:30 гостей ждет экскурсия по музею Василия Пескова. В программе конференции вступительное слово директора Воронежского государственного заповедника Тарасова А.А., доклады о жизни Василия Пескова и его творчестве, воспоминания друзей и учеников, а также документальный фильм о поездке журналиста на Камчатку.