Актер из Воронежа снялся в сериале «СуперИвановы»

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Уроженец Воронежа Григорий Кокоткин появится в новом сериале «СуперИвановы», который выходит в телеэфир 14 августа. Съемки новой мистической комедии, в которой снялся и воронежский актер, проходили в Москве. Сериал - о приключениях «волшебной семьи» в современном мире. Жена (Екатерина Волкова) – ясновидящая, ее мать (Ольга Науменко) – варит зелья из трав, дочка Катя пока не может управлять магическим своим даром, и только глава семьи, учитель физики (Михаил Полицеймако) имеет реальный взгляд на жизнь.

Григорий Кокоткин родился и вырос в Воронеже, учился в колледже на киномеханика, после чего поступил во ВГИК и переехал в столицу. В 2014 году он получил свою первую большую роль. Сыграл в сериале «Универ. Новая общага» и мистической комедии «Вампиры средней полосы».

Григорий о родном Воронеже вспоминает с теплотой.

- Я люблю свой родной двор в северном район Воронежа, особенно бульвар Победы. Там прошло мое детство, там я рос и ходил в школу. Также очень красиво на Адмиралтейской площади, всем рекомендую ее посетить! Еще у меня есть место силы - родное село родителей Русская Тростянка, - говорит Григорий Кокоткин.

Сериал «СуперИвановы» с участием воронежского актера Григория Кокоткина можно посмотреть уже с 14 августа в 19.30 на ТВ-3.