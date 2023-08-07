Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:35

Угонявшего велосипеды мужчину в майке «Спанч Боба» задержали в Воронеже

Воронежец украл уже пять транспортных средств на 80 тысяч рублей и сдал их в ломбард
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже задержали 31-летнего «серийника», который воровал велосипеды из подъездов. Мужчина попал в кадр в одном из подъездов. Он во время совершения преступления был в образе – ходил в майке «Спанч Боб».

Как рассказали в ГУ МВД по региону, ранее мужчина уже был судим за кражи. В июле мужчина украл велосипеды из подъездов многоквартирных домов на общую сумму около 80 тысяч рублей.

В отделе полиции он рассказал, что транспортные средства сдавал в ломбарды или продавал случайным встречным, а вырученные деньги тратил на личные цели. Таким образом он оказался причастен к пяти хищений велосипедов на территории Советского и Ленинского районов Воронежа. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории других муниципалитетов.