Угонявшего велосипеды мужчину в майке «Спанч Боба» задержали в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже задержали 31-летнего «серийника», который воровал велосипеды из подъездов. Мужчина попал в кадр в одном из подъездов. Он во время совершения преступления был в образе – ходил в майке «Спанч Боб».

Как рассказали в ГУ МВД по региону, ранее мужчина уже был судим за кражи. В июле мужчина украл велосипеды из подъездов многоквартирных домов на общую сумму около 80 тысяч рублей.

В отделе полиции он рассказал, что транспортные средства сдавал в ломбарды или продавал случайным встречным, а вырученные деньги тратил на личные цели. Таким образом он оказался причастен к пяти хищений велосипедов на территории Советского и Ленинского районов Воронежа. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории других муниципалитетов.