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НовостиОбщество7 августа 2023 10:10

В Воронеже трех водителей оштрафовали за наглую парковку на тротуарах

А еще одного – за поворот налево в неположенном месте
Юрий КОЗЛОВ
Водители «десятки» и «Мицубиси» оставили машины на тротуарах на улицах Транспортной и Моисеева.

Водители «десятки» и «Мицубиси» оставили машины на тротуарах на улицах Транспортной и Моисеева.

Фото: телеграм-канал ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

Госавтоинспекторы, изучив информацию, поступившую в чат - бот @Bespredelu_net36_bot, привлекли к ответственности трех водителей за парковку машин прямо на тротуарах.

Два нарушителя правил попались в самом центре Воронежа. На улице Фридриха Энгельса водитель «Хендай-Сантафе» припарковался на тротуаре у дома № 39. Его машину отвезли на эвакуаторе на штрафстоянку. А 35-летнему водителю «БМВ Х3» пришлось заплатить 1500 тысяч рублей за поворот налево у дома № 27 на проспекте Революции в зоне действия запрещающего этот маневр знака.

«Хендай-Сантафе» за такую вот парковку эвакуировали на штрафстоянку.

«Хендай-Сантафе» за такую вот парковку эвакуировали на штрафстоянку.

Фото: телеграм-канал ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

Самый крупный штраф пришлось заплатить водителю БМВ».

Самый крупный штраф пришлось заплатить водителю БМВ».

Фото: телеграм-канал ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

По той же схеме сотрудники ГИБДД обнаружили еще два грубых нарушеняи правил. Водитель «Лады 2110» оставил свою машину на тротуаре у дома № 65 на улице Транспортной, а 39-летний мужчина на «Мицубиси АСХ» сделал то же самое у дома № 57 на улице Моисеева. Оба были оштрафованы на тысячу рублей.