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НовостиОбщество7 августа 2023 10:10

Воронежцам с 11 августа запретят въезд в леса

Эту меру вводят в связи с угрозой возникновения пожаров
Ирина КАЗАНИНА
Ограничение будет действовать до конца августа

Ограничение будет действовать до конца августа

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Минувшие выходные в Воронежской области, не смотря на аномальную жару, прошли без лесных пожаров. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства. Однако в ближайшие дни ситуация может измениться. В связи с этим ведомство подготовило проект приказа о запрете посещения лесов. Документвступит в силу с 11 августа и будет действовать до конца месяца.

В течение этого периода будет запрещено въезжать в леса на машине, за исключением дорог общего пользования. Исключение будет действовать для машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб и техники организаций, проводящих работы по заготовке и вывозу древесины.

Напомним, в лесах Воронежской области с прошлого года не регистрировали пожаров.