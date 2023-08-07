В Воронеже в летней читальне проходят выставки и викторины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В августе под открытым небом продолжает работать летняя читальня Никитинской библиотеки.

8 августа с 11.00 до 12.30 в литературном сквере перед зданием главного корпуса пройдет культурно-просветительская акция «Народы России: единство в многообразии». Можно посмотреть выставку «Языки народов России: читаем в оригинале», поучаствовать в конкурсе «Народов России мудрость вековая: верования, сказы, легенды» и викторине «Национальных костюмов узоры, примет многоголосие, обрядов сказ» (12+). С 12.0 до 13.00 в открытой читальне пройдет книгообмен и игра «Книга мала, а ума дала» (12+). С 13.00 до 15.00 в рамках проекта «Каникулы с Никитинкой» запланированы мастер-класс «Оригами своими руками» (изготовление мини-книжек из бумаги, оригинальных книжных закладок), чтение и викторина для школьников «Нескучная классика» (6+).

9 августа с 11.00 до 13.00 в летней читальне книжная выставка «Воронеж. Точки маршрута» и краеведческая игра «Городские прогулки» (12+). С 12.00 до 14.00 музыкальная тема - «Музыкальный перекресток: книги, ноты, звукозаписи отдела музыкально-нотной литературы «Никитинки», выставка «Лето с песен начинаем» - прозвучат популярные композиции для детей и взрослых (12+).

10 августа с11.00 до 12.30 пройдет культурно-просветительская акция «Литературная Одиссея» в рамках летнего проекта «Литературный сквер»: выставка «Когда книги говорят на разных языках», викторина «От Шекспира до Сервантеса: литератур пересечение, эпох», конкурс «В лабиринте языков и литератур: от Ассирии до Альбиона» (12+). С 12.00 до 13.00 в читальне книгообмен и игра «Книга мала, а ума дала» (12+).