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НовостиОбщество7 августа 2023 10:01

В Воронежской области за выходные поймали 33 пьяных водителей

У одних состояние опьянения подтвердилось, другие отказались проходить медосвидетельствование
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области в прошедшие выходные 5 и 6 августа инспекторы ДПС останавливали водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

По данным полиции, водителей, которые сели в авто в пьяном виде или же отказались пройти освидетельствование на нетрезвость было 33 человека. Теперь им грозит наказание.

Стражи порядка напомнили, тем, кто впервые попадается на управлении авто подшофе, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Повторное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность. Суд может и упечь в колонию на срок до двух лет. Если уже есть судимость за такое нарушение закона, то и до трех лет лишения свободы.