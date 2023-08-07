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НовостиОбщество7 августа 2023 9:50

Воронежцев приглашают бесплатно проверить зрение в День офтальмологии

Прием ведут специалисты в четвертом корпусе городской поликлиники №1 на ул. Чайковского, 8
Евгения ФРОЛОВА

Уже завтра, 8 августа, - Международный день офтальмологии. В связи с праздником жители Воронежа смогут бесплатно проверить зрение и измерить глазное давление. Акцию запустил региональный департамент здравоохранения.

Прием будут вестись в четвертом корпусе городской поликлиники №1 (БУЗ ВО «ВГКП №1»), что расположена на ул. Чайковского, 8. Подойти можно с 13.00 до 15.00.

В облздраве добавили, что посещение офтальмолога пройдет в рамках системы ОМС, бесплатно. С собой необходимо взять на прием паспорт, полис, СНИЛС.