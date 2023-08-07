В Воронеже поймали серийного велосипедного вора

Велосипедный вор орудовал в подъездах. Фото: кадр с видео

Сотрудники уголовного розыска Советского района Воронежа задержали по подозрению в серийных кражах 31-летнего воронежца. Его личность стражам порядка была хорошо известна. Он уже был судим за кражи.

В июле в отделы полиции Воронежа с заявлениями о пропаже велосипедов обратились сразу несколько их владельцев. Как правило, они стояли в подъездах и исчезали среди бела дня. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

Рецидивиста задержали после просмотра записей видеокамер в местах преступления и получения соответствующей оперативной информации. Вора поймали в его квартире. Его доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. И рассказал, что украденные велосипеды сдавал в ломбарды или продавал случайным прохожим.

- На данный момент полицейские установили вину рецидивиста в кражах пяти велосипедов в Советском и Ленинском районах. Не исключено, что он промышлял аналогичным образом и в других местах Воронежа. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.