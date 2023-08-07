В Воронеже объявили водный марафон по поливу растений

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В связи с наступлением аномальной жары В Воронеже активизировали полив растений. Например, в Ленинском районе за ночную смену на эти цели потратили 126 кубометров воды – поливали газоны, кустарники и деревья на магистралях.

Кроме того, управа Ленинского района предлагает всем неравнодушным гражданам принять участие в марафоне заботы о «лёгких» города и полить зелёные насаждения во дворе своего многоквартирного дома, на придомовой территории в частном секторе, а также на озелененных территориях общего пользования.

Фото с личным участием в спасении планеты можно публиковать в комментариях к посту на странице управы Ленинского района ВКонтакте https://vk.com/wall-217302677_268 или в редакцию "КП" по адресу: KP.VRN@PHKP.RU

Судя по прогнозам синоптиков работы в этом направлении много. Итоги марафона подведём в пятницу 11 августа. Самых заботливых ждёт приятный сюрприз от управы района.