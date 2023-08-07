Отчима осудят за жестокое избиение 12-летнего пасынка в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Уголовное дело 40-летнего воронежца передано в суд за жестокое избиение 12-летнего пасынка. Его обвиняют в умышленном причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону 7 августа.

Как ранее стало известно, трагедия случилась на улице Крестьянской в частном доме 6 июня. В тот день мужчина был пьян и ударил несколько раз по голове и кулаком в живот. По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Горе-отчим признал вину в совершении преступления и раскаялся. Сейчас он находится в СИЗО.

– Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, – подчеркнули в пресс-службе СК.