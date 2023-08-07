Вадим Евсеев: «Факелу» не хватает агрессии и запредельного желания»

Вадим Евсеев недоволен самоотдачей футболистов «Факела». Фото: кадр с видео

После поражения от калининградской «Балтики» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поделился впечатлениями о матче:

- Предполагали, что будет равная игра, в которой все будет зависеть от класса исполнителей. Не удалось нам начало и первого, и второго таймов. Понравилось то, как команда отреагировала на первый пропущенный мяч - сразу забили ответный гол. То есть, опять начинаем играть только после того, как уступаем в счете. Большую часть второго тайма владели мячом, инициативой, но соперник играл по счету. После пропущенного гола мы провели атаку очень качественную.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то нам не хватает агрессии и запредельного желания. Остались в РПЛ и считаем, что так и будем дальше плыть по течению. Нет, надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило нам играть в Премьер-лиге. Нужно прибавлять в этом компоненте.

Напомним, «Факел» после начала сезона провел три игры в Премьер-лиге и одну в Кубке. Во всех матчах воронежская команда потерпела поражения – на выезде от «Ростова» и «Балтики» с одинаковым счетом – 1:2. Дома же уступили в Кубке «Сочи» - 1:3 и в чемпионате московскому «Локомотиву» - 1:4. В Премьер-лиге «Факел» застрял на самом дне турнирной таблице – на 16 месте. В группе «А» Кубка воронежский клуб занимает третье место, у «Оренбурга» хуже разница мячей.

Между тем, в Кубке 9 августа «Факелу» предстоит встретиться на выезде с ЦСКА, а 13-го в чемпионате в Воронеже сразиться с лидером нашего футбола последних лет – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Велик шанс, что серия из поражений на старте сезона достигнет уже шести матчей.