Больше всего воронежцы доверяют Путину и Лаврову

81% жителей Воронежа и 83% области доверяют президенту Российской Федерации Владимиру Путину. ИОМ «Квалитас» опубликовал результаты пройденного в июле опроса.

Эксперты отметили, что доверие Владимиру Путину в регионе немного выше, чем в целом по стране. Респонденты, а их было 1600 из разных населенных пунктов области, отвечали на вопрос – «Вы доверяете или не доверяете президенту РФ В. Путину?». Большинство ответило утвердительно.

Кроме того, был задан еще один вопрос жителям региона о доверии социально значимым людям. Он прозвучал в открытом виде, то есть, без набора вариантов ответа. Респонденты могли называть фамилии любых политиков или общественных деятелей (до трех человек), которые пользуются их наибольшим доверием.

В итоге 40% респондентов назвали Путина, 11% - главу МИД РФ Сергея Лаврова и 9% - премьер-министра Михаила Мишустина. Не забыли воронежцы и губернатора Александра Гусева. Его назвали 3%, а бывшего главу региона Алексея Гордеева – 2%.

Всего в ходе опроса были названы фамилии 64 персоналий. При этом 30 из них были названы более одного раза.