Пропавшего на левом берегу Воронежа 27-летнего мужчину нашли живым

Как Артем Т. очутился в больнице, пока непонятно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже благополучно завершились поиски 27-летнего Артема Т. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что его нашли в одной из местных больниц. Как он там очутился, пока неясно.

Молодой мужчина живет вместе со своей семьей в Левобережном районе Воронежа. Он пропал без вести больше недели назад – 27 июля. В этот день он перестал выходить на связь с родными. Ранее «уходов в подполье» у Артема не было.

Напомним, на днях 17-летний житель города Конаково Тверской области Артем М., пропавший по дороге в гости к другу в Воронеж, сам вернулся домой.