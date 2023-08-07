Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:02

Пропавшего на левом берегу Воронежа 27-летнего мужчину нашли живым

Артема Т. обнаружили в одной из больниц
Олег КУЗНЕЦОВ
Как Артем Т. очутился в больнице, пока непонятно.

Как Артем Т. очутился в больнице, пока непонятно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронеже благополучно завершились поиски 27-летнего Артема Т. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что его нашли в одной из местных больниц. Как он там очутился, пока неясно.

Молодой мужчина живет вместе со своей семьей в Левобережном районе Воронежа. Он пропал без вести больше недели назад – 27 июля. В этот день он перестал выходить на связь с родными. Ранее «уходов в подполье» у Артема не было.

Напомним, на днях 17-летний житель города Конаково Тверской области Артем М., пропавший по дороге в гости к другу в Воронеж, сам вернулся домой.