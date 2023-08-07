В Воронежской области «Дом Антонова» конца XIX века отреставрируют к осени

Фрагмент проекта реставрации «Дома Антонова». Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

В Павловске проведут реставрацию «Дома Антонова» по адресу: проспект Революции, 16, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем расположена библиотека. Уже определили подрядчика для выполнения работ. Реставрацией займутся специалисты ООО «СМП-161» из Ростова-на-Дону.

В здании отремонтируют крышу, оконные ниши, а также цоколь, лестницы, полы, стены и двери. Кроме того, отреставрируют фасады. Также в доме установят современные системы вентиляции и кондиционирования, проведут ремонт водостока, а также монтаж эвакуационной лестницы.

Все работы должны завершить в октябре 2023 года.

Справка «КП»

«Дом Антонова» построен в конце XIX века. Сначала он был жилым с магазином на первом этаже. По данным описи 1874 года, он принадлежал купцу Павлу Семеновичу Антонову. В пяти комнатах жил владелец, две комнаты занимали служащие, в остальных помещениях располагался магазин со складскими помещениями. У дома были расположены флигель, по два сарая и склада и ледник. В 1914 году владелец дома Павел Антонов был казначеем Общества помощи пострадавшим солдатам.

История дома и усадьбы после 1917 года не установлена. Нет сведений о судьбе семьи Павла Антонова. Скорее всего усадьба Антонова была национализирована в 1920 г.

После национализации со стороны ул. Покровской работал магазин уцененных товаров с входом в центральной части.

В годы Великой Отечественной войны здание не пострадало. В 1946 году помещения второго этажа заняла библиотека. На первом в это время располагались художественные мастерские.

21 апреля 1983 года Дом Антонова поставили на государственную охрану. В 1984 году здание полностью передали Павловской межпоселенческой центральной библиотеке имени А.С. Пушкина. Тогда же демонтировали печи и провели городскую централизованную систему отопления.

В 1990-е гг. в помещениях постелили паркетный пол по деревянным лагам и розетки с росписями на сводчатом потолке первого этажа. Тогда же поставили навес над входом в библиотеку, перекрыли крышу и демонтировали все кирпичные трубы на ней.

Несмотря на многочисленные перестройки, здание сохранило архитектурный облик, характеризующийся сочетанием форм классицизма и русского стиля.