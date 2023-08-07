В столкновении Fiat Dicato с «ГАЗоном» на воронежской трассе погиб водитель

Фото - ГУ МВД по региону

Вчера, 6 августа, в 7:40 утра на трассе «Дон» в Богучарском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 31-летний житель Тверской области на Fiat Dicato не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший «ГАЗон Некст» с прицепом. Отечественным авто управлял 30-летний воронежец.

В ДТП водитель Fiat погиб на месте, а его пассажир - 26-летний житель Новоусманского района - получил травмы. Его увезли по скорой в больницу. По факту аварии полиция продолжает проверку.