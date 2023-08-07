Бастрыкин ждет доклада по ситуации с нападением мужчины на подростка в маршрутке в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Александр Бастрыкин, глава СК, по поводу избиения 16-летнего подростка в маршрутке № 18 потребовал доклад от руководителя регионального ведомства Кирилла Левита. Об этом сообщили в ведомстве 6 августа.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как в маршрутке взрослый мужчина напал парня, который разговаривал по телефону. Пассажир попросил его перестать разговаривать по телефону. А тот ему в ответ якобы сдерзил. После этого мужчина ударил ребенка по лицу и стал душить.

Мужчина вышел на остановке Бульвар Победы. Парень, по словам мамы, кадет, он ехал от репетитора домой.

Происшествием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о проведенной местным СК проверке.