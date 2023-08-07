Рабочая неделя в Воронежской области будет жаркой и сухой

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Как отмечают продавцы бытовой техники, в эти выходные самой популярной покупкой у жителей Воронежской области стали вентиляторы. И они пригодятся на наступившей рабочей неделе. По прогнозам синоптиков, аномальная жара спадет лишь к выходным.

Судите сами, сегодня, в понедельник, 7 августа, местами по области ожидается жара до +37 градусов. Осадков не обещают Ветер восточный – до 13 м/с. Температура днем в районах области будет колебаться от +29 до +37, в Воронеже – от +32 до +34.

Во вторник, 8 августа, тоже будет жарко и ветрено. Дуть будет с северо-запада. Порывы - до 12 м/с. Ночью температура от +18 до +23 градусов, днем – от +29 до +34. В Воронеже сильных изменений нет – от +20 до +22, днем – от +29 до +31.

В среду, 9 августа также не будет осадков. Ветер северо-западный не стихнет. Будет дуть до 12 м/с. Температура ночью в области будет от +15 до +20, днем поднимется до +27… - +32 градусов тепла.

В среду, 9 августа также не будет осадков. Ветер северо-западный не стихнет. Будет дуть до 12 м/с. Похолодание отменяется. Температура ночью в области будет от +15 до +20, днем поднимется до +27… - +32 градусов тепла.

Четверг, 10 августа, тоже без осадков и с ветром до 10 м/с. Температура ночью +15 - +19 градусов, днем до +29.

Дождь может быть по актуальному прогнозу только в пятницу, 11 августа. Вот тогда и спадет жара. До +13 - +18 ночью и +25 - +29 днем.