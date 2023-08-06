Воронежский «Буран» проиграл и второй матч московской «Звезде»

Московские хоккеисты в обоих встречах оказались сильнее воронежских. Фото: ХК "Звезда".

В субботу, 5 августа, «Буран» уступил в овертайме московской «Звезде» - 1:2. В первом периоде счет открыл игрок «ураганных» Дмитрий Тимофеев, во второй периоде столичные хоккеисты забросили ответную шайбу. Решающий гол был забит «Звездой» в овертайме. Напомним, первый контрольный матч между теми же соперниками закончился разгромом «Бурана» - 1:7.

Итоги двух игр со «Звездой» подвел главный тренер «Бурана» Альберт Логинов:

- С одной стороны, результат отрицательный. С другой стороны, чётко виден вектор, куда нам дальше двигаться, над чем работать. На первую игру приехали, честно сказать, немножко ошарашенными, но ее содержание, особенно второй и третий периоды, можно занести нам в зачет.

Вторая игра была более содержательная в плане построения нашей игровой модели, но видно, что было много технических огрехов. Если в тактических схемах ребята где-то попадают в наши требования, то по технике пока еще далеки от идеала. Посмотрели ребят, есть понимание, с кем мы будем дальше двигаться в сезон.

Следующий турнир в Рязани поставит определенную черту под нашей работой в предсезонном периоде. До него осталось четыре дня, работаем над ошибками, народ у нас травмы залечивает небольшие, которые были получены в ходе предсезонной подготовки.