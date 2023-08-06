Полузащитника воронежского «Факела» отдали в аренду в липецкий «Металлург»

Даниил Черняков может вернуться в «Факел» после окончания первой части сезона. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» решили отдать почти потерявшего игровую практику 22-летнего полузащитника Даниила Чернякова в аренду в липецкий «Металлург». При этом воронежский клуб оставил за собой право вернуть молодого хавбека назад после окончания первой части сезона. «Металлург» на данный момент находится в своей зоне второй лиги на пятом месте. После трех игр в активе у липчан четыре очка. У лидера, курского «Авангарда», их девять.

Напомним, «Факел» заключил контракт с 31-летним хорватским защитником Антонио Яколишем, вызывавшимся в молодежную сборную этой очень сильной в футбольном плане страны. Однако пока играть он не может – не оформлена рабочая виза.