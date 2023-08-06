Рыбак из Воронежа утонул в реке Астраханской области

Место гибели 64-летнего воронежца. Фото: телеграм-канал СУ СК России по Астраханской области.

Отдых и рыбалка в Харабалинском районе Астраханской области обернулись для 64-летнего жителя Воронежа смертью. Утром в субботу, 5 августа, пожилой мужчина, будучи пьяным, решил искупаться в местной реке Харабалык. Он не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Знакомые, отдыхавшие вместе с ним, спасти воронежца не смогли. Местные сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Признаков насилия на теле погибшего, вытащенном из реки, не обнаружили. По итогам проверки они решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Напомним, 3 августа на пруду в селе Митрофановке Кантемировского района во время купания утонул 13-летний мальчик. Двое друзей, также подростков, пытались его спасти, но не сумели. Они сообщили о гибели мальчика в полицию. Тело подняли из пруда, признаков насильственной смерти на нем тоже не обнаружили.