Воронежским водителям напомнили правила безопасного поведения в жару

Веер – тоже неплохой помощник в борьбе с жарой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Воронежским водителям стоит быть особенно внимательными и предусмотрительными во время сильной жары. О простых правилах поведения в такую погоду автолюбителям напомнили в региональной ГИБДД.

Если ваша машина оборудована кондиционером, не экономьте, а включайте его на такую мощность, чтобы вам было комфортно ехать. Ну а если такого достижения цивилизации у вас в автомобиле нет, лучше вообще отказаться от любых вояжей. Либо, если уж очень надо, пускаться в путь ранним утром или вечером.

Перед поездкой не забывайте проветривать салон, в дорогу надо взять с собой воду и влажные салфетки. Кроме того, если яркое солнце светит вам в лицо, будьте особенно осторожны при маневрах. Лучше ехать медленнее, но при этом четко различать, что там впереди.

Одно из главных предостережений – никогда не оставляйте в машине детей, когда идете за покупками или еще куда-либо отлучаетесь.

Напомним, аномальная жара до +35…+37 градусов, по прогнозам синоптиков, продержится в Воронежской области до 9 августа. В будущую среду дневная температура опустится до вполне комфортных +24.