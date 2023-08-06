Защитника воронежского «Факела» дисквалифицировали на один матч

Федор Кудряшов. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил минимально возможное наказание за удаление с поля в домашнем матче Кубка с «Сочи», закончившемся поражением воронежского клуба. Он будет дисквалифицирован на одну игру. Причем не чемпионата, а Кубка. Такое решение приняли члены контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Кудряшов был удален с поля за фол «последней надежды». Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич уже убегал на свидание с вратарем «Факела», но попал в крепкие объятия Федора, от которых и упал на газон. В то же время особой грубости в фоле Кудряшова не было. Поэтому ему и не стали увеличивать автоматическую дисквалификацию на один матч.

Таким образом, Кудряшов пропустит ближайшую игру «Факела» в Кубке. Она пройдет 9 августа на выезде. Соперник грозный – ЦСКА, 5 августа разгромивший в столичном дерби «Локомотив» - 4:1. Кстати, 30 июля в Воронеже «Факел» был разгромлен железнодорожниками с таким же счетом. После матча руководители воронежского клуба попросили экспертов РФС оценить действия главного судьи Василия Казарцев, засчитавшего спорный гол Артема Дзюбы и не назначившего пенальти в ворота «Локомотива». Однако специалисты вынесли вердикт, что арбитр в обоих случаях прав.

А вот 6 августа Кудряшов теоретически может сыграть с «Балтикой» в Калининграде в чемпионате. Если только попадет в основной состав. Главным судьей матча будет 36-летний Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Надеемся, ему никто из футболистов «Факела» не подаст повода себя удалить. Матч начнется в 17.30.