В центре Воронежа охранник избил у входа в клуб молодого крымчанина

Кулачные разборки в общественных местах в Воронеже, похоже, становятся обычным делом. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В субботу, 5 августа, около девяти часов вечера дикое ЧП случилось у входа в клуб «Сто ручьев» (улица Кирова, 5). Очевидцы сообщают, что охранник развлекательного заведения по крайней мере три раза ударил по лицу молодого человека. Парень упал и ударился головой, свидетели утверждают, что он был весь в крови и без сознания. Его увезли на скорой в больницу. Причина агрессии охранника неясна.

В полиции сообщили, что установили личность пострадавшего мужчины. Это 22-летний житель Крыма. Стражи порядка выясняют обстоятельства ЧП.

Напомним, в конце текущей недели в Воронеже было две безобразных вспышек насилия со стороны агрессивных мужчин. Сначала взрослый избил в маршрутке 16-летнего подростка за разговор по телефону. А потом на проспекте Революции по неясным причинам один молодой человек повалил другого на землю и нанес ему несколько ударов и руками, и ногами.