В Воронеже к стадиону «Факел» нельзя будет пройти через дворы жилых домов

Так выглядел «Факел» в середине июня. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Похоже, власти нашли способ успокоить жителей домов, соседствующих с реконструируемым стадионом «Факел». Они после решения о расширении спортивной арены стали беспокоиться, что во время матча шумные фанаты сильно нарушат их покой. То, что жители центральных улиц Воронеж как-то переживают дни игр нашей футбольной команды, они, видимо, в расчет не принимают.

Как бы то ни было, людям пошли навстречу. В региональном департаменте строительной политики отметили, что разрабатывают вариант, по которым фанатам максимально затруднят возможность собираться во дворах рядом со стадионом «Факел». Их со стороны, ближайшей к спортивной арене, планируют оградить заборами. Таким образом, проходы к «Факелу» будет открыты только по так называемым общественным пространствам, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Окончательно решить этот вопрос планируют к середине августа.

Напомним, сейчас активно идет реконструкция «Факела». Стадион с максимальной вмещаемостью 10 тысяч зрителей планируют сдать в строй к концу 2023 года. К середине июня там почти сделали трибуны.