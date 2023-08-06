В центре Воронежа тараканы падают на головы прохожих

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Мимо дома № 49 на проспекте Революции стоит проходить с опаской. Местные жители утверждают, что с фасада вам на голову вполне может свалиться таракан. Люди уже привыкли, что надо смотреть вверх при выходе на балкон, ну и само собой, противные насекомые шастают по квартирам. В нашествии тараканов они винят кафе и магазины, располагающиеся на первом этаже. Жители дома уверены, что именно они развели санитарию. В СЭС в ответ на обращения, по их словам, их «футболят» в обслуживающую здание УК «ПИК-комфорт». Видео тараканов на фасаде разместила Юлия Таланина в паблике «Мой и твой Воронеж».

В самой же управляющей компании по поводу этой ситуации заявили следующее:

- Мы при необходимости проводим дезинсекцию подвалах и подъездах. За отсутствие насекомых в квартирах отвечают собственники. Безусловно, лучший вариант - потравить тараканов одновременно. Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что не все жильцы готовы бороться с насекомыми в своих квартирах. Из-за этого, вредители распространяются по дому вновь. Тем не менее мы еще раз проведем дезинсекцию в местах общего пользования в начале будущей рабочей недели.