В Воронеже закрасили граффити в память о трагедии с подлодкой «Курск»

Прощание с погибшими моряками 24 августа 2000 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коминтерновском районе на здании хозяйственной постройки во дворе дома № 12 на Бульваре Победы исчезло граффити в память о гибели атомной подлодки «Курск». Его попросту закрасили. Местные жители недоумевают, кому помешало изображение подлодки и чем лучше с эстетической точки зрения голая стена.

В мэрии Воронежа сообщили, что собственником здания, являющегося тепловым пунктом, является компания «Квадра». И не стоит думать, что коммунальщики против напоминания о героической гибели наших подводников. Просто граффити со временем стало иметь не совсем эстетичный вид. В то же время с «Квадрой» согласовали, что на этом месте появится новое граффити – тоже патриотической направленности. Это будет одна из работ конкурса стрит-арт «Смыслы и образы нового мира» в рамках фестиваля «Русское лето».

Напомним, что в числе погибших на борту «Курска» было пять воронежцев: Сергей Кокурин, Алексей Шевчук, Игорь Ерасов, Николай Павлов и Николай Белозоров. Четверых моряков похоронили на центральной аллее Коминтерновского кладбища. Капитан третьего ранга Николай Белозоров обрел вечный покой в Санкт-Петербурге.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» почти 23 года назад участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. 12 августа 2000 года произошло два подводных взрыва. Экипаж подлодки перестал выходить на связь. 13 августа крейсер обнаружили на дне Баренцева моря на глубине 108 метров. На поверхность смогли поднять тела 115 членов экипажа. Через год со дна подняли и подлодку. Всех погибших посмертно наградили Орденами Мужества, командиру подлодки посмертно присвоили звание Героя России.