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НовостиПроисшествия6 августа 2023 8:55

Подростка, пропавшего во время поездки в Воронеж, нашли живым

17-летний житель Тверской области хотел навестить друга
Олег КУЗНЕЦОВ
Поиски Артема М. завершились благополучно.

Поиски Артема М. завершились благополучно.

Фото: из архива «КП»

17-летнего жителя города Конаково Тверской области Артема М., пропавшего по дороге в Воронеж, нашли живым. Он сам вернулся домой. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Тверской области.

Подросток сообщил родственникам, что уезжает в Воронеж в гости к другу. Однако по дороге в столицу Черноземья перестал отвечать на звонки. Близкие люди Артема, не знавшие о том, где он, с 29 июля, забили тревогу.

За «уход в подполье» молодому человеку пришлось заплатить малоприятным общением со следователем СК. Видимо, представитель силовой структуры выяснял мотивы, из-за которых подросток несколько дней так «напрягал» родственников.