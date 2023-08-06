С 7 августа в Воронеже отключат горячую воду в 363 домах

С отключениями «тепленькой» терпеть осталось немного, - лето кончается. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 7 августа под отключение горячей воды подпадут жители 363 домов Воронежа. На этот раз большинство из людей, который останутся без «тепленькой», живут в Левобережном и Советском районах. Коминтерновского отключение коснется мало – слишком много без горячей воды местных жителей оставались в июне, в июле и в течение первой недели августа. Ну а в Железнодорожном, Центральном и Ленинском районах традиционно велико число домов с газовыми колонками, которых централизованное снабжение «тепленькой» вообще никак не касается.

У части жильцов воду отключат на пять дней, а некоторые будут вынуждены греть воду в чайниках или включать водонагреватели в течение двух недель.

Если вас обслуживает «Квадра», то, чтобы выяснить, попадает ли ваш дом под отключение, пройдите по этой ссылке. В противном случае лучше посмотреть на общий список на сайте мэрии. Бывает, что горячую воду отключают незапланированно. Тогда причины этого нужно выяснять в вашей УК или в ТСЖ.

Напомним, горячую воду отключают для проведения испытаний на водопроводных трубах. В частности, на них подается большое давление, чтобы выявлять проблемные участки, которые теоретически могут лопнуть в отопительный сезон.