В Воронеже 20-летний водитель «Лады» пострадал после столкновения с такси

«Лада», похоже, восстановлению не подлежит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 5 августа, в 20.50 на перекрестке на улице Маршака ехавший на «Ладе-Приоре» в сторону улицы Олеко Дундича 20-летний воронежец врезался в машину одной из служб такси - «Хендай-Солярис». Иномаркой рулил 26-летний житель Волгоградской области. Удар был такой силы, что молодого человека сотрудники МЧС сумели вытащить из покореженного отечественного автомобиля только с помощью спецсредств.

20-летнего водителя, получившего серьезные травмы, на скорой отвезли в больницу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

У такси поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 5 августа в ДТП в Воронежской области погибли три человека. В 9.30 в Нижнедевицком районе водитель Geely врезался в грузовик, стоявший на дороге. Водитель и пассажир легковой машины погибли на месте. Мужчину и несовершеннолетнего мальчика, ехавших в Geely, в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

А в 18.05 на трассе «Дон» в Павловском районе 63-летний мужчина, руливший «Нивой-Тревел», при повороте налево врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом и погиб.