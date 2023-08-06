Эмилия Тангара стала чемпионкой России в беге на 400 м с барьерами

Бег Эмилии Тангары. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

На чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в Челябинске, – еще одно золото у воронежских бегуний. Наша 21-летняя спортсменка Эмилия Тангара отлично выступила на своей коронной дистанции 400 метров с барьерами. Это первое золото национального чемпионата для юной бегуньи.

Эмилия финишировала с результатом – 56,31 секунды. Это ее новый личный рекорд на этой дистанции. Ставшая второй иркутянка Кристина Вершинина уступила для такой маленькой дистанции прилично - ее время 56,94 секунды. Третье место – у Екатерины Беланович из Белоруссии (57 сек.). Результат пошел ей в зачет очередного этапа серии «Королева российского спорта». Однако бронзу чемпионата России, по регламенту получила москвичка Дарья Тихонова, финишировавшая четвертой с результатом 57,47 секунды.

– Наверное, я больше рада победе, чем личному рекорду, - поделилась эмоциями Эмилия Тангара. - Хотелось бежать чуть-чуть быстрее. Пока еще эмоции не отпустили меня, видимо, все попозже пойму. Ритм получился не совсем таким, как я планировала. От поддержки трибун, если честно, абстрагировалась. Хотя, конечно, после забега весь этот масштаб уже ощущается. Такое количество зрителей заряжает, я в восторге!

Как спортсменка с малийскими корнями стала одной из лучших воронежских бегуний, смотрите здесь.

Напомним, в первый день чемпионата наша титулованная спортсменка Светлана Аплачкина победила в забеге на 5000 метров. Кроме того, бронзовые медали завоевали Алина Бозюкова на 100-метровке с барьерами и прыгун в длину Юрий Ожгибесов.